Всего за минувшие сутки российские войска совершили 80 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области.

Российские террористические войска ударили по объекту инфраструктуры в Запорожской области. В результате удара погибли четверо сотрудников предприятия, еще двоих - госпитализировали.

Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко, за прошедшие сутки российские войска совершили 80 ударов по 20 населенным пунктам области.

В частности, 63 артиллерийским обстрелам подверглись Гуляйполе, Левадное, Белогорье, Волшебное, Гуляйпольское, Малиновка, Красное, Щербаки, Степногорск, Пятихатки и другие прифронтовые села.

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Кроме этого зафиксировано 10 ударов из реактивных систем залпового огня по Новодаровке, шесть авиаударов по Пятихаткам, Орехову и Малой Токмачке, а также атака беспилотников по Лобковому.

"В результате удара по объекту инфраструктуры Пологовского района военнослужащими РФ погибли четыре работника 29, 30, 33 и 43 лет, еще двое раненых направлены в лечебное учреждение", - рассказал Малашко.

По его словам, после вражеских атак местные власти получили 33 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Война в Украине - российские обстрелы

Как сообщал УНИАН, этой ночью российские захватчики совершили ракетную атаку и в Одесскую область. Враг выпустил две ракеты "Калибр" из Черного моря.

В результате атаки зафиксировано попадание в терминалы с зерном одного из агропредприятий Одесской области. Из-за удара осколочные ранения получили два человека. Также было уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

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