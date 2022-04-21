Этот вертолет оснащен противотанковым ракетным комплексом, пушечной установкой с лазерной системой наведения, авиабомбами и другим оружием.

Наши военные продолжают уничтожать вражескую технику. В Запорожской области бойцы Национальной гвардии Украины сбили российский вертолет Ка-52.

Об этом сообщается на странице Нацгвардии в Facebook.

"Сегодня подразделение ПВО Нацгвардии в Запорожской области из расчета ПЗРК уничтожило вражеский вертолет Ка - 52 "Аллигатор", - говорится в сообщении.

В Нацгвардии отметили, что это одна из новейших единиц российской боевой авиации, которая есть на вооружении у врага. Этот вертолет оснащен противотанковым ракетным комплексом, пушечной установкой с лазерной системой наведения, авиабомбами и другим оружием.

Ранее УНИАН уже сообщал, что десантные войска Украины уничтожили две единицы вражеской техники. Первая — это российский истребитель Су-25, а вторая — многоцелевой беспилотник "Орлан-10".

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