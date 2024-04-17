Прага продолжает искать деньги на эту инициативу.

К чешской инициативе по закупке снарядов для Вооруженных сил Украины уже присоединились 20 стран. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел во время визита в Злинский край.

"Я думаю, что это отражение того, что все знают об определенном долге по обещанной поддержке Украины, когда Европейский Союз обещал поставить миллион единиц до марта этого года. К сожалению, этого не произошло", - цитирует президента ČTK.

Павел отметил, что инициатива уже набрала обороты, однако они не оставляют усилий по поиску денег и новых партнеров. "Если мы не хотим, чтобы Украина пала, что, безусловно, не в наших интересах, то хорошо, что создаются такие инициативы, как наша, чтобы попытаться получить боеприпасы и необходимое оборудование для Украины там, где это возможно", - добавил он.

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Министр финансов Збинек Станюра в эфире чешского телевидения сказал, что они потратят на закупку боеприпасов от 500 миллионов до 1 миллиарда чешских крон. Он отметил, что некоторые страны делают то же самое, а некоторые - не хотят разглашать своего участия.

Боеприпасы для ВСУ: последние новости

Напомним, вчера премьер Чехии Петр Фиала объявил, что они уже заключили контракт на первые 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины, продолжается работа над получением еще 300 тысяч.

СМИ сообщали, что наибольший вклад в эту инициативу планирует сделать Германия. Речь идет о предоставлении 576 миллионов евро за 180 тысяч артиллерийских снарядов.

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