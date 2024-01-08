В таких условиях трудно проводить разведку, потому что замерзают камеры.

При низких температурах воздуха и снегопадах на фронте очень усложняется работа беспилотных летательных аппаратов. Об этом сказал командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Андрей Отченаш.

Он отметил, что температура на Бахмутском направлении - 12 градусов мороза и снегопад.

"Во время морозов и снегопада БПЛА работают намного хуже, потому что идет замерзание лопостей и моторов. В снегопады и ураганы трудно выполнять свои задачи, потому что есть большая вероятность того, что коптер может перевернуться, полететь не туда, куда нужно. Плюс с учетом РЭБов соответственно его значительно труднее контролировать и это очень усложняет нам работу с БПЛА", - рассказал военный.

По его словам, авиационные беспилотные комплексы, которые работают на дальние дистанции и проводят дальнюю разведку, нуждаются в высоте, потому что они имеют большие размеры, поэтому в холодную погоду они абсолютно не могут работать.

"Если говорить о локальной разведке, в частности, о "мавиках", то усложняется их работа из-за замерзания камеры, а потому ничего не видно", - сказал Отченаш.

В то же время он подчеркнул, что и россияне также не могут полностью использовать свои беспилотные авиационные комплексы. При этом оперативная ситуация очень осложняется из-за того, что россияне подвозят все больше резервов, а из-за плохой погоды идет осложнение в полетах и трудно проводить разведку.

"Россияне планируют в течение трех месяцев захватить Часов Яр и Константиновку. Но, однозначно, у них этого не получится. И это будет очередная общая могила для россиян, как это было под Бахмутом", - добавил Отченаш.

Он также рассказал, что по сравнению с прошлой зимой в блиндажах все значительно лучше, потому что улучшается возможность их обогрева.

"Если в прошлом году пользовались окопными свечами, то уже сейчас есть дизельные и газовые обогреватели, которые делают температуру в блиндаже если не теплой, то хотя бы более-менее комфортной", – добавил он.

Военный также сообщил, что из-за погодных условий уменьшается количество вражеских атак, потому что технике труднее передвигаться.

"Штурмовые группы по дороге просто замерзают и это чрезвычайно усложняет ситуацию на фронте. Но и это также усложняет ситуацию для наших бойцов, потому что в окопах холод и мороз. Штурмовые действия в такую погоду чрезвычайно сложны, а сейчас нападало снегу почти по колени и это не дает возможности россиянам подойти к нашим позициям так, чтобы мы этого не увидели, а также сохранить силы еще и для штурма. Потому что это очень изнуряет", - рассказал Отченаш.

Ситуация на фронте - последние новости

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Также УНИАН сообщал, что аналитики Foreign Policy назвали мнение, что война зашла в тупик в пользу РФ, ошибочным. Так, наличие оружия большего количества и высшего качества сделало бы ВСУ более успешными на всем фронте с Россией.

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