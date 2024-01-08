Наличие оружия большего количества и высшего качества сделало бы ВСУ более успешными на всем фронте с Россией.

Дерзкое нападение Украины на большой российский военный корабль в оккупированном Крыму ночью 26 декабря стало еще одним эпизодом в стратегии Киева избавиться от контроля России над Черным морем. Поскольку большинство кораблей изгнано из порта приписки в Севастополе, российский Черноморский флот больше не может найти безопасного убежища на Крымском полуострове. Теперь все порты уязвимы для атак.

Об этом в своей статье для Foreign Policy пишут преподаватель Стэнфордского университета и бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер и бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам политики в Европе и НАТО Майкл Райан.

Они отмечают, что в то время, когда Россия пытается изо всех сил атаковать инфраструктуру Украины, ее рискованный шаг по размещению кораблей и подводных лодок, вооруженных ракетами "Калибр", в Черном море подвергает их потенциальной атаке со стороны Украины. Это молчаливое признание того, что Россия больше не может зависеть от крымских портов и пусковых площадок.

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"Успех Украины был достигнут благодаря ракетам и беспилотникам отечественного производства, которые иногда запускались с помощью лодок Zodiac или водных мотоциклов. Но самые мощные атаки происходили с воздуха, где Украина использовала свои истребители советских времен для запуска ракет как отечественного производства, так и поставленных НАТО. Эти атаки произошли под защитой передовых средств противовоздушной обороны Украины — включая недавно поставленные из-за рубежа — которые регулярно сбивают большинство российских ракет и беспилотников, предназначенных для украинских целей", - пишут авторы.

Они отмечают, что Украина достигла значительных успехов, лишая России контроля как над морским, так и над воздушным пространством над своей территорией и вокруг нее, тем самым препятствуя российским ВМС и ВВС действовать безнаказанно.

"Действительно, нынешнее общепринятое мнение во многих частях Запада заключается в том, что Украина проигрывает наземную войну, не оставляя пути к победе для страны, поскольку Россия толкает украинских гражданских в повиновение. Киев мог бы также призвать к прекращению огня и просить мира. Беда этого сценария в том, что он означает поражение не только для Украины, но и для Соединенных Штатов и их союзников в Европе и Азии", - констатируют эксперты.

По их мнению, российскую армию можно победить, использовав желание Украины воевать по-новому, а ключ к вытеснению россиян заключается в том, чтобы подвергнуть их неустанным и точным воздушным атакам, которые хорошо синхронизируются с маневрами объединенных вооруженных сил на земле.

"Чтобы сила с воздуха была решающей в 2024 году, Вооруженные Силы Украины должны создать временные окна локализованного превосходства в воздухе, в которых можно было бы сосредоточить огневую мощь и маневрировать силами. Учитывая успех украинцев в отказе от своего воздушного пространства для России в местах, которые они выбирают, такие окна возможны с помощью имеющихся у них средств. Наличие оружия большего количества и высшего качества, адаптированного к этому сценарию, сделало бы их более успешными на всем фронте с Россией", - резюмируют авторы материала.

Война в Украине - последние новости

Трое людей погибли, более 30 пострадали в результате ракетных обстрелов Украины 8 января. Враг выпустил десятки ракет по мирным городам и селам.

Также УНИАН сообщал, что утром 8 января российский самолет уронил авиабомбу на временно оккупированное Рубежное.

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