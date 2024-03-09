Враг пытается обойти минные поля на этих маленьких машинках и доставить личный состав ближе к Роботино.

Российские военные во время своих атак начали использовать багги, квадроциклы и различные вездеходы. Как рассказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, особенно активно оккупанты используют багги на Роботинском направлении.

По его словам, для такого массового использования оккупантами "гольфкаров" есть несколько причин.

"Во-первых, враг пытается пройти минные поля, минные шлагбаумы и пройти по ним без подрыва, доставляя свой личный состав на Роботинском направлении ближе к селу Роботино, которое они хотят захватить уже очень давно", - отметил он.

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С другой стороны, отметил Лиховий, использование багги свидетельствует о значительных потерях оккупантов в бронетехнике.

"Мы выбиваем их бронетехнику - танки, БТР, и они вынуждены пересаживаться на колымаги. Мы об этом говорим, что у них "колымажные мясные штурмы", - сказал Лиховий.

Он добавил, что количество такой уничтоженной техники - квадроциклов, багги и гольфкаров - идет на десятки.

Россияне применяют китайские багги на фронте

Ранее сообщалось, что Россия закупает сотни единиц китайских вездеходов, которые также широко продаются американским потребителям. BILD писал, что россияне все чаще применяют на войне в Украине гражданские китайские гольфкары вместо военных БТР или БМП.

Эксперт отметил, что у ВСУ нет снарядов, чтобы уничтожать такие багги, а дронам-камикадзе трудно гоняться за этими маленькими, быстрыми и маневренными машинами.

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