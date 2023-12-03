Отмечается, что Китай продолжает отрицать поставки техники российской армии.

Россия закупает сотни единиц китайских вездеходов, которые также широко продаются американским потребителям. Этот факт может усилить напряженность между Западом и Пекином из-за молчаливой поддержки президентом Си Цзиньпином вторжения Владимира Путина в Украину.

Издание Financial Times пишет, что российский президент осмотрел вездеход Desertcross 1000-3 вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, который сказал, что багги китайского производства "чрезвычайно востребованы".

Российские военные уже имеют на вооружении 537 "базовых" версий Desertcross 1000-3 от Shandong Odes и планируют закупить еще 1500 с "дополнительными опциями".

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Заявления, подкрепленные кадрами из социальных сетей, на которых видно, как российские солдаты используют их в полевых условиях, прозвучали в тот момент, когда путинские военные все чаще обращаются к китайским поставщикам за техникой, необходимой для поддержания вторжения в Украину.

Продажи вездеходов, произведенных компанией Shandong Odes Industry, производителем спортивного оборудования, расположенной в восточном Китае, подчеркивают дилемму, с которой сталкиваются многие китайские компании, чьи продажи в Россию могут подвергнуть их ответным мерам со стороны Вашингтона.

В прошлом месяце министр финансов США Джанет Йеллен в ясном предупреждении заявила, что Россия "зависит от желающих физических и юридических лиц из третьих стран, чтобы пополнять запасы своих вооруженных сил и продолжать свою чудовищную войну против Украины".

"Мы без колебаний привлечем их к ответственности", - сказала Йеллен.

Компания Shandong Odes утверждает, что у нее сотни дилеров по всему миру, в том числе в США и Европе, где она торгует под брендом Aodes. В США насчитывается более 100 дилерских центров, имеющих лицензию на продажу автомобилей под маркой Aodes, на рынке от фермеров до туристов.

Неизвестно, сколько машин они продают, но по накладным Shandong Odes за последний год отправила в США 4200 тяжелых предметов, обозначенных как "низкоскоростные" или "вездеходные" транспортные средства.

Aodes является самым продаваемым брендом для таких багги в Play-N-Around Motorsports в Пайнхерсте, штат Техас, и американская версия Desertcross 1000-3, которая продается в США по цене около 20 000 долларов, является одной из популярных моделей. Но хотя генеральный директор Брэнден Уильямсон сказал, что он "абсолютно точно" знает, что машины используются российскими войсками, он добавил, что это будет проблемой только в том случае, если санкции приведут к росту цен.

Согласно российским таможенным документам, Shandong Odes экспортировала автомобили ряду гражданских покупателей. Согласно им, в марте и апреле компания отправила 137 автомобилей Desertcross на сумму около 1,6 миллиона долларов. Основным покупателем была Formula 7, российская компания, занимающаяся автоспортом.

Павел Лузин, старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда, изучающий российские вооруженные силы, считает, что Россия могла купить эти машины на вторичном рынке без ведома Shandong Odes.

"Они могут быть лучше, чем мотоциклы или старые советские автомобили, которыми сейчас широко пользуются российские солдаты, но не более того", - сказал Лузин. "Это еще одна демонстрация того, что Россия не может производить столько техники или товаров для своей армии".

В ходе многочисленных визитов на высшем уровне в Пекин в последние месяцы европейские лидеры призывали Китай использовать свои тесные связи с Россией, чтобы убедить ее вывести войска из Украины.

На этой неделе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель посетят Пекин для участия в первом за последние четыре года очном саммите ЕС-Китай, на котором, как ожидается, пройдут жесткие переговоры по Украине и торговле.

Однако Си и Путин продолжают превозносить свою глубокую дружбу и растущие торговые связи. Китай настаивает на том, что не продает России военное оборудование, но союзники Украины обеспокоены продажей нелетальных товаров, полезных для оборонной промышленности.

Китайский экспорт грузовых автомобилей в Россию резко возрос, освободив отечественных производителей, чтобы они могли сосредоточиться на поддержке военных действий. В январе 2022 года, накануне полномасштабного вторжения, по официальным данным Китая, Россия закупила большегрузных автомобилей и грузовиков с прицепами на сумму 32 миллиона долларов. В июле объем такого импорта достиг почти миллиарда долларов. В прошлом месяце их стоимость составила 378 миллиона долларов.

В июле Управление директора национальной разведки США заявило, что Китай "становится основной опорой для России в ее военных действиях, вероятно, поставляя Москве ключевые технологии и оборудование двойного назначения, используемое против Украины".

Некоторое китайское оборудование, судя по всему, было продано влиятельным фигурам, участвовавшим в путинском вторжении. В июне Рамзан Кадыров, лидер Чечни, опубликовал видео, на котором восемь невооруженных бронетранспортеров China Tiger разъезжают вокруг его резиденции.

Эти машины, произведенные китайским оборонным подрядчиком Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing, предназначены для борьбы с беспорядками и легких боевых действий, а не для тяжелых боев, как на фронте в Украине. Неясно, как Кадыров, чьи "TikTok воины" попали под огонь других российских сторонников жесткой линии за попытки избежать реального боя, получил китайские "Тигры".

Джа Ян Чонг, доцент политологии в Национальном университете Сингапура, специализирующийся на внешней политике Китая, говорит, что если бы багги Shandong Odes попадали в Россию через розничные магазины автоспорта, это дало бы Пекину "правдоподобное оправдание".

Но если поставки вызовут резкую реакцию со стороны США и их союзников или ухудшат общественное мнение о Китае на западных рынках, Пекин, возможно, будет вынужден действовать, сказал Чонг.

"То, что делают их компании, независимо от того, намеренно они это делают или нет, оказывает влияние. Так что им, вероятно, нужно как-то справиться с подобным общественным мнением", - отметил эксперт.

Лузин из Джеймстаунского фонда считает, что Shandong Odes вряд ли будет рада тому, что российские закупки стали достоянием общественности.

"Вряд ли они захотят подвергать все риску ради сделки с Россией на 3-4 миллиона долларов", - указал Лузин.

Война в Украине - позиция Китая

После полномасштабного вторжения России в Украину Китай продолжает поставлять компаниям в РФ, в том числе подсанкционным, оснащение и детали. В марте 2023 года стало известно, что китайские компании поставляют в Россию винтовки и бронежилеты.

Позже министр финансов США Джанет Йеллен отметила, у Вашингтона есть доказательства того, что китайские фирмы участвуют в поставках оборудования для армии РФ в обход санкций.

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