У Украины нет снарядов, чтобы уничтожать такие багги.

Российские оккупанты не скрывают применения китайских багги на фронте в Украине.

Об этом сообщает эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке, который упоминал, что россияне все чаще применяют на войне в Украине гражданские китайские гольфкары вместо военных БТР или БМП.

Репке отметил, что у ВСУ нет снарядов, чтобы уничтожать такие багги, а дронам-камикадзе трудно гоняться за этими маленькими, быстрыми и маневренными машинами.

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Эксперт акцентировал, что РФ не делает секрета из закупок машин у Китая. Еще в ноябре прошлого года российский президент Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и ознакомился с закупаемыми мотовездеходами Desertcross 1000-3 китайской компании AODES.

Тогда же росСМИ сообщали, что всего РФ закупила более 2000 таких машин. Каждая стоит около 16 000 евро. Один багги может перевозить до семи человек.

Вооружение российских оккупантов

Оккупанты взяли на вооружение новый танк Т-14 "Армата", хотя на войну против Украины его отправлять не будут. Пропагандисты объясняют это "высокой стоимостью" танка.

При этом капитан 1 ранга запаса ВМС Андрей Рыженнко обратил внимание на то, что оккупанты давно не используют во время атак по Украине ракеты "Калибр" в большом количестве. Он не исключил, что у россиян проблемы со сборкой, поскольку в них было много импортных элементов,.

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