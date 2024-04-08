По словам Евлаша, Силы обороны имеют большой процент сбивания российских ударных дронов.

Россия запускает по Украине "шахеды" для выполнения двух ключевых целей, сообщил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш.

"Враг продолжает применять тактику воздушного террора, применяя беспилотные летательные аппараты типа шахед. С попыткой уничтожить, добить критическую инфраструктуру. Еще одна функция, которую проводят такие воздушные налеты - это выявление наших мобильных огневых групп, фиксация мест пуска ракет. В небе постоянно находятся их самолеты, которые готовы атаковать места обнаружения наших пусковых установок", - сказал Евлаш.

Он также добавил, что несмотря на регулярность и маневренность российских ударов дронами, Силы обороны научились с ними бороться.

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"Мобильные огневые группы показывают достаточно хороший результат. На этот раз сбит большой процент целей, накануне сбитие было 100% целей. Но враг и в дальнейшем продолжает проводить беспокоящий огонь, чтобы не давать нам времени нормально подготовиться. Есть мощности и враг с разных направлений, как с юга, так и с севера продолжает наносить удары", - рассказал Евлаш.

Российские удары "шахедами": последние новости

В ночь на 8 апреля РФ нанесла очередной удар по Украине дронами-камикадзе. Только в операционной зоне Сил обороны юга наши защитники сбили 7 вражеских целей. Не обошлось и без попаданий.

По мнению журналистов из The Times, сейчас для РФ стратегией является полностью разрушить Харьков и подчинить его себе. Именно поэтому они увеличили количество ударов дронами по областному центру и окрестностям.

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