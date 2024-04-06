Командующий Воздушных сил раскрыл боевой счет мобильных огневых групп.

Командующий Воздушных Сил Николай Олещук показал, как мобильные группы ПВО защищали сон украинцев на Херсонщине в ночь на 6 апреля.

Как известно, Россия вновь атаковала регион дронами "Шахед". На счету мобильных огневых групп - шесть сбитых целей, заявил Олещук. Генерал-лейтенант показал в социальных сетях ролик, как наши бойцы работали по дронам.

"На видео - боевая работа херсонцев по вражеским ударным БпЛА. Спасибо, воины! Вместе - к победе!", - написал командующий.

Отметим, что накануне Россия устроила новую трагедию на Херсонщине: убила авиабомбами супружескую пару в поселке Змиевка. Об этом сегодня сообщил глава ОГА Александр Прокудин.

По словам чиновника, оккупанты попали по дому, где находились украинцы. Под завалами мертвыми нашли мужчину 1957 года рождения и женщину 1965 года рождения.

Ночь 6 апреля - в ВСУ указали важные детали относительно атаки РФ

Утром Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 6 апреля Россия запустила по Украине шесть ракет и 32 дрона типа Shahed-131/136. Наши защитники сбили большую часть целей: было уничтожено три ракеты и 28 дронов.

Отмечалось, что в рамках ночной атаки Россия применила дальнобойную ракету "Калибр" из Черного моря. Также враг запустил ракеты Х-101/Х-555 и управляемые боеголовки С-300.

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