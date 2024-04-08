Боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась около 3 часов.

Российские оккупационные войска в ночь на 8 апреля атаковали юг Украины с использованием дронов-камикадзе.

"Этой ночью российские террористические войска в очередной раз направили несколько волн ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" по южным регионам. Под прицелом врага была критическая инфраструктура. Напряженная боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась около 3 часов", - сообщают Силы обороны юга.

В операционной зоне Сил обороны юга наши защитники сбили 7 вражеских целей:

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4 сбито в Одесской области;

2 - на Николаевщине;

1 - на Кировоградщине.

Отмечается, что есть попадания в Одесском районе. Захватчики повредили логистически-транспортный объект. Последствия еще уточняются. Кроме того, обломками БПЛА была повреждена АЗС, но люди не пострадали.

Атаки на Одесскую область

Как сообщал УНИАН, российские захватчики усилили свои атаки по Украине. Было повреждено много энергетических объектов.

22 марта россияне нанесли массированный удар по Украине. Из-за повреждения энергетических объектов в Одесской области для около 300 тысяч абонентов тогда ввели графики отключения.

Однако уже в ночь на 25 марта во время ночной атаки БПЛА российская армия снова повредила энергетическую инфраструктуру в Одесской области.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что целью удара Российской Федерации по Украине 22 марта был тотальный блэкаут государства.

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