В Воздушных силах Вооруженных сил Украины показали момент уничтожения вражеского беспилотного летательного аппарата.
Соответствующее видео опубликовано в официальном Telegram-канале Воздушных сил ВСУ.
Украинские воины сбили российский беспилотник на юго-восточном направлении.
"Военнослужащие зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Центр" сегодня на юго-восточном направлении уничтожили очередной БПЛА. Слава украинским воинам! Вместе победим!" - говорится в сообщении.
Напомним, что по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 21 августа украинские защитники сбили уже 806 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня. Также уничтожено 234 российских самолета и 197 вертолетов.
Военный эксперт Олег Жданов рассказывал, что с конца апреля российская авиация не появляется в небе Украины, поскольку командование вражеской армии боится выпускать самолеты в зону поражения украинских средств противовоздушной обороны.
Ранее генеральный директор компании Baykar Makina Халюк Байрактар отметил, что украинские военнослужащие демонстрируют очень хорошие навыки в использовании беспилотников Bayraktar TB2 .
"Я слежу за их работой из новостей и вижу их эффективность", - сказал он.