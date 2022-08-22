Его сбили бойцы зенитного ракетного подразделения.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины показали момент уничтожения вражеского беспилотного летательного аппарата.

Соответствующее видео опубликовано в официальном Telegram-канале Воздушных сил ВСУ.

Украинские воины сбили российский беспилотник на юго-восточном направлении.

"Военнослужащие зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Центр" сегодня на юго-восточном направлении уничтожили очередной БПЛА. Слава украинским воинам! Вместе победим!" - говорится в сообщении.

Напомним, что по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 21 августа украинские защитники сбили уже 806 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня. Также уничтожено 234 российских самолета и 197 вертолетов.

Военный эксперт Олег Жданов рассказывал, что с конца апреля российская авиация не появляется в небе Украины, поскольку командование вражеской армии боится выпускать самолеты в зону поражения украинских средств противовоздушной обороны.

Ранее генеральный директор компании Baykar Makina Халюк Байрактар отметил, что украинские военнослужащие демонстрируют очень хорошие навыки в использовании беспилотников Bayraktar TB2 .

"Я слежу за их работой из новостей и вижу их эффективность", - сказал он.

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