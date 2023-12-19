Встреча состоится в президентском дворце "Бельведер".

Президент Польши Анджей Дуда созывает заседание Совета национальной обороны. Во встрече в этом формате впервые примут участие новый премьер Польши Дональд Туск и члены его правительства.

Как сообщил в эфире Radio ZET председатель Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Яцек Севера, встреча состоится в президентском дворце "Бельведер". Она запланирована на 20 декабря, 12:30 (по Киеву, – ред.).

"Будут обсуждаться вопросы ситуации по безопасности, связанные с ситуацией на фронте в Украине, аспект международной безопасности, возможности поддержки Вооруженных сил Украины, вопросы реформирования системы управления Вооруженными силами и инициатива президента относительно закона о реформировании системы (обороноспособности – ред.)", – подчеркнул Север.

Видео дня

Он отметил, что для подготовки к возможной конфронтации с Россией у Польши есть три года. Север также добавил, что если в начале 2023 года РФ могла восстанавливать или производить 20 танков в год, то сейчас мощности позволяют достигать показателей в до 300 танков в год.

Война в Украине: поддержка со стороны Польши

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Польша стала убежищем для сотен тысяч украинцев. Страна также предоставила немало военной и гуманитарной помощи.

Так, в декабре сообщалось, что в Украину прибыли самоходные минометы Rak из Польши. На них установили противодроновую защиту в виде железной сетки над башней.

Вас также могут заинтересовать новости: