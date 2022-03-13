В целом в области все спокойно.

Сегодня в Винницкой области был сбит вражеский беспилотник.

Об этом говорится в видеообращении главы Винницкой областной военной администрации Сергея Борзова в Telegram-канале.

"У нас все спокойно, боевых действий не ведется. Сегодня был сбит на территории Винницкой области беспилотный летающий аппарат тактического уровня нашими военными", - сообщил Борзов.

Добавим, в нашей стране уже уничтожено более 370 вражеских танков, отметили в Генштабе Вооруженных сил Украины. По его данным, также ликвидированы 62 единицы реактивных систем залпового огня, 34 средства противовоздушной обороны, 74 самолета, 86 вертолетов, 600 единиц автомобильной техники, три корабля, 60 цистерн с горюче-смазочными материалами, а также семь беспилотники оперативно-тактического уровня.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявляет, что представители РФ на переговорах уже говорят не ультимативно, а внимательно слушают предложения Украины.

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