Артист записал песню-обращение.

Российский артист Андрей Макаревич записал трогательное видео в связи с войной в Украине, которую 24 февраля развязала РФ.

В новой песни, которую исполнил Макаревич, он пытается донести, что люди не выбирают страну в которой им родится. Также он поет, что его соотечественники ушли на войну и он не смог их остановить.

Кроме того, Макаревич отметил, что его "страна сошла с ума".

"Моя страна сошла с ума, и я не смог ей помочь", - поет в видео артист.

Также он обратился к россиянам и сказал, что каждый из них сейчас может помочь остановить войну в Украине.

Напомним, ранее Макаревич пристыдил россиян из-за вторжения Путина в Украину.

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