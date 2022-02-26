Гражданское население спустилось в укрытие, все волнуются.

Мэр Василькова Наталья Баласинович заявила, что в городе идут бои, оккупанты накрывают ракетными обстрелами, среди ВСУ есть погибшие.

Как рассказала она в эфире 1+1, на полях Василькова высадилось много русского десанта.

Баласинович напомнила, что в Василькове ПВО уничтожила вражеский самолет с десантом и вертолет.

Она добавила, что очень горячо сейчас на центальной улице города - Декабристов.

"Высадилось во всей общине на полях много десанта, который сейчас ведет упорные бои с бойцами нашей 40-й бригады. Хочу также отметить, что территориальная оборона города Василькова присоединилась, помогала нашим бойцам, участвовала во всех битвах", – рассказала мэр города.

Гражданское население спустилось в укрытие, все волнуются.

"У нас есть потери. У нас много раненых. У нас есть, к сожалению, двухсотые", - добавила мэр Василькова.

Она также рассказала, что есть хорошая новость, о которой не может говорить в эфире.