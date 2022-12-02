До конца года, вероятно, потери оккупантов пересекут черту в 100 000 человек.

Защитники Украины уничтожили подполковника армии России Алексея Смирнова, заявил офицер ВСУ Анатолий Штефан в пятницу, 2 декабря.

"Подполковника Алексея Смирнова из 98-й воздушно-десантной дивизии успешно демобилизировали", - написал он в Telegram.

Напомним, что утром 2 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что уже более 90 000 российских военных погибли на войне против Украины.

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Потери России в Украине

По прогнозам, которые озвучил президент Украины Владимир Зеленский, до конца года Россия потеряет убитыми 100 тысяч своих солдат.

При этом уже к началу декабря необратимые потери РФ (убитые, пропавшие без вести, пленные, тяжело раненые и люди с ампутированными конечностями), по словам советника председателя ОПУ Михаила Подоляка, достигли около 200 тысяч.

СМИ установили имена более 7500 россиян, убитых на войне в Украине.

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