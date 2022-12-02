По его мнению, ВСУ будет перебрасывать часть артиллерии или выполнять задачи на разных участках за счет усиления ею то одного, то другого направления фронта.

ВСУ нужно активнее проводить работу артиллерии для оттеснение российских оккупантов от левого берега Днепра.

Об этом сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире "Эспрессо". Он считает, что это поможет минимизировать обстрелы Херсона.

"То, что враг будет обстреливать Херсон, мы прогнозировали и ожидали. Сейчас мы понимаем, что оттеснение (российской - УНИАН) артиллерии с левого берега Днепра, от Алешки, Новой Каховки, которое осуществляют за счет нашей артиллерии, со временем минимизирует обстрелы Херсона. Надо активнее проводить артиллерийскую работу на этих участках", - пояснил эксперт.

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В то же время Згурец назвал приоритетные участки фронта для украинских военных.

"Понимаем, что количество артиллерии у нас не безгранично и есть приоритетные участки, в частности Бахмут, который надо отбить у противника, Авдеевка, Марьинка. То количество артиллерии, которое сегодня передано, значительное, но недостаточное для нужд ВСУ", - добавил он.

Директор Defense Express прогнозирует, что ВСУ будет перебрасывать часть артиллерии или выполнять задачи на разных участках за счет усиления ею то одного, то другого направления фронта. Згурец подчеркнул, что в связи с этим актуальны заявления Запада о предоставлении Украине больше артиллерии.

Война в Украине: ситуация на фронте

Как ранее сообщал УНИАН, по состоянию на 2 декабря потери россиян среди личного состава достигли 90090. 650 оккупантов были ликвидированы за минувшие сутки.

За последние сутки наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях, отмечают в Генштабе. Эти направления сейчас считаются одними из самых горячих на фронте.

В британской разведке заявили, что уход России с западного берега реки Днепр в Херсонской области в прошлом месяце предоставил Вооруженным силам Украины возможность наносить удары по дополнительным российским логистическим узлам и коммуникациях.

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