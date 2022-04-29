Их загружают в самолет C-17 Globemaster III на базе Воздушных сил США "Трэвис".

В Украину поступят из США боеприпасы для гаубиц калибра 155 мм, в настоящее время происходит их загрузка.

Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Министерство обороны США официально сообщает, что "авиационные техники Воздушных сил США загружают боеприпасы для гаубиц калибра 155 мм, которые направляются в Украину, в самолет C-17 Globemaster III на базе Воздушных сил США "Трэвис", Калифорния", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что ВСУ благодарны за поддержку и помощь США.

Ленд-лиз для Украины

Как писал УНИАН, в Конгрессе США поддержали открытие ленд-лиза для Украины. Законопроект поддержали 417 членов Палаты представителей США, десять – против.

По словам Андрея Ермака, в тексте документа говорится о предоставлении президенту США расширенных полномочий по передаче или предоставлению в аренду Украине оборонных средств для "защиты гражданского населения от российского военного вторжения" и для других целей.

После принятия акта председатель Белого Дома обязан в течение 60 дней установить ускоренные процедуры доставки продукции.

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