Основные усилия оккупантов сосредоточены в Восточной операционной зоне.

Российские оккупанты продолжают вести наступательные действия с целью захвата Луганской и Донецкой областей. Они также стремятся перебросить дополнительные войска под Изюм, и с этой целью возводят понтонные переправы через Северский Донец. А в Мариуполе продолжаются обстрелы завода "Азовсталь".

Об этом рассказал пресс-центр Генштаба ВСУ на своей официальной странице на Facebook.

Противник продолжает проводить активные наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью полного захвата Донецкой и Луганской областей, а также стремится установить сухопутный коридор с оккупированным Крымом.

В непризнанном Приднестровье РФ продолжает совершать провокации. Враг распространяет через прокремлевские СМИ неправдивую информацию касательно угроз населению региона со стороны Украины. Россия тиражирует сведения о новом случае применения БПЛА над складами с боеприпасами.

Война в Украине: ситуация на других направлениях

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики продолжают выполнять задачи по усилению участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Отмечалось проведение проверки готовности авиационной составляющей дежурных сил и средств системы противовоздушной обороны республики Беларусь. Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов по объектам нашего государства с территории РБ.

На Северском направлении противник путем удержания соответствующего комплекта войск пытается не допустить перемещения резервов Вооруженных сил Украины из Северского направления в Восточную операционную зону. В приграничных с Украиной районах Брянской и Курской областей враг разместил часть подразделений, выведенных для восстановления боеспособности.

В дальнейшем не исключается осуществление противником демонстрационных действий и провокаций в близлежащих к государственной границе Украины районах. В частности, есть возможность обстрелов подразделений Сил обороны и инфраструктуры в приграничных районах.

На Слобожанском направлении вражеская группировка из состава 6 общевойсковой армии, береговых войск балтийского и северного флотов основные усилия сосредотачивает на удержании занимаемых позиций в районе к северу и юго-востоку от города Харькова, пытается осуществить развертывание дополнительных артиллерийских подразделений.

На Изюмском направлении противник действует силами подразделений из состава 1-й танковой армии, 20-й армейской армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии, 68 армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск. Основные усилия враг сосредотачивает на ведении разведки и нанесении огневого поражения подразделениям Вооруженных Сил Украины.

Для обеспечения дополнительной переброски войск на Изюмском направлении оккупанты приводят дополнительные понтонно-мостовые переправы через реку Северский Донец.

На Донецком и Таврическом направлениях подразделения противника пытаются вести наступление на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях. Противник продолжает попытки установить полный контроль над населенными пунктами Рубежное и Попасная, предпринимает подготовительные меры по продвижению на Северодонецк. Противник продолжает артиллерийские обстрелы наших войск.

На Южнобужском и Бессарабском направлениях противник имеющимся комплектом сил пытается вести боевые действия с целью улучшения своего тактического положения. Продолжает осуществлять перегруппировку, наращивает систему огневого поражения, совершенствует инженерное оборудование позиций.

В Генштабе также отметили, что РФ активно применяет БПЛА "Орлан-10" для разведки, а украинские защитники продолжают их терять. Россия также соорудила пункты сборка и ремонта поврежденной техники для наращивания материальной базы своих подразделений.