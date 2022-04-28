В тексте документа говорится о расширенных полномочиях президента США по передаче Украине оборонных средств.

Нижняя палата Конгресса Соединенных Штатов Америки рассмотрела и поддержала открытие ленд-лиза для Украины.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Великолепные новости. Закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине был рассмотрен Палатой представителей и проголосован сегодня в США", - говорится в сообщении.

Что закон о ленд-лизе даст Украине

По словам Андрея Ермака, в тексте документа говорится о предоставлении президенту США расширенных полномочий по передаче или предоставлению в аренду Украине оборонных средств для "защиты гражданского населения от российского военного вторжения" и для других целей.

После принятия акта председатель Белого Дома обязан в течение 60 дней установить ускоренные процедуры доставки продукции.

"Закон о ленд-лизе позволяет значительно ускорить поставки нам вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США. И все это позволит нам выбить русскую армию из наших территорий. Также следует понимать, что ленд-лиз означает уверенность США в победе Украины над россией. Это будет важная победа нашего несокрушимого народа, который смог объединить вокруг себя цивилизованный мир в борьбе с русским злом", - отметил глава ОП.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига рассказал, что Украина работает по вопросу о ленд-лизе не только с США, но и с европейскими партнерами.

Вас также могут заинтересовать новости: