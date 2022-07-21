В то же время у оккупантов много старых запасов советских ракет.

Россия с начала войны в Украине использовала 55-60% запасов своего высокоточного оружия.

Об этом на брифинге сообщил замглавы Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

"Военная разведка сделала определенную оценку относительно высокоточного оружия. Как заявляет РФ, это системы "Искандер", "Калибр", крылатые ракеты воздушного базирования, Х-101, Х-155. По нашим подсчетам, на сегодня использовано от 55 до 60% тех запасов, которые были до войны", – сказал он.

По данным разведки, больше всего использовались баллистические ракеты к комплексу "Искандер". Скибицкий отметил, что именно поэтому мы давно уже не видели применения этой ракеты. Он предположил, что после этого выступления в РФ могут что-то придумать для опровержения его заявлений.

В то же время замглавы ГУР подчеркнул, что у России очень большие запасы старого советского оружия.

"Это и крылатые ракеты Х-22, которые, в том числе, дважды применялись с территории Беларуси и другие. Это полный набор реактивных снарядов "Смерч", "Ураган", "Град", разного рода авиационные бомбы, все, что осталось после Советского союза", - добавил Скибицкий.

Запасы старых ракет очень большие и подсчитать, сколько там осталось, очень сложно.

"Они используют то, что у них есть на арсеналах. Кроме того, пытаются возобновить производство высокоточного оружия", – подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось, что США запустят 28 спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет.

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