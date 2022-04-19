Делали мультфильм около месяца, потому что каждое движение в мультике – это новый рисунок.

Две сестры из Кривого Рога - Оля и Юля Ткач - создали мультфильм о самом большом в мире самолете "Мрия", который уничтожили российские оккупанты.

Его опубликовали на странице компании "Антонов". Историю создания мультфильма сестры рассказали "УП. Жизнь".

По их словам, главная идея в том, что украинскую мечту убить невозможно.

В создании видео девушки использовали символы украинской культуры. В частности, показали перерождение металлической птицы на аиста. А тогда живая птица возвращается на Майдан Независимости в Киеве.

Оля учится в двух вузах, в частности в Харьковском университете имени Ярослава Мудрого. В день, когда она возвращалась с сессии, уничтожили "Мрию".

"Рисует моя сестра, она учится на графического дизайнера. Мы делимся идеями, а тогда возникает творческий симбиоз – я пишу сюжеты, монтирую, она реализует рисунок. 27 февраля, когда в Гостомельском аэропорту уничтожили самый большой самолет, у меня сразу возникла идея, что я хочу сделать визуальный культурный продукт, чтобы о "Мрие" не забывали, ее видели и помнили", - рассказывает Ольга.

В тот же день девушки приступили к работе: обсудили и начали реализовывать сюжетную линию о самолете.

"Мы - девушки из Кривого Рога, у нас про "Антонов" много говорят: не только про самолеты, но и про компанию, про пилотов", - добавляет Ольга.

Делали мультфильм около месяца, потому что каждое движение в мультике - это новый рисунок, который Юля делает вручную.

Когда уже все было готово, девушки прислали свой подарок на ящик пресс-службы компании. Несколько недель не получали никакого ответа.

Как рассказали девушки, мгновенной реакции от компании не было, но художницы не расстроились и занимались продвижением ролика собственными силами. Они опубликовали ролик у себя на страницах в соцсетях. Добавили туда реквизиты для финансовой помощи компании на восстановление новой "Мечты". А еще нашли пилота Дмитрия Антонова и показали свое произведение о самолете. От него получили лаконичный, но приятный ответ-благодарность:

"Спасибо, еще не умерли в Украине талантливые люди", - написал Дмитрий.

Неделю назад компания "Антонов" ответила сестрам благодарностью и через несколько дней опубликовала видео в социальных сетях.

Напомним, российско-оккупационные войска сожгли флагман авиации Украины Ан-225 "Мрия" на аэродроме "Антонов" в Гостомеле под Киевом 27 февраля.

Как отмечал министр иностранных дел Украины, "можно уничтожить самолет, но невозможно убить украинскую мечту".

Как сообщал УНИАН, командир уничтоженного оккупантами самого большого грузового самолета в мире Ан-225 "Мрия" Дмитрий Антонов одним из первых попал на аэродром Гостомель после его освобождения от оккупантов.

Пилот осмотрел самолет и оценил, какие детали из него можно использовать для строительства новой "Мрии".

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