На Киевщине работает противовоздушная оборона.

В ночь на 6 июня в Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Сейчас на карте воздушных тревог "покраснели" Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская и Киевская области.

В 01:00 власти сообщали, что на Киевщине уже работает противовоздушная оборона, есть повышенная опасность.

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Обновлено в 02:07: Тревоги распространились на Черкасскую, Кировоградскую, Винницкую и Житомирскую области.

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Российские обстрелы Украины 5 июня

Напомним, что вчера российские войска обстреливали украинские города из разных видов вооружения.

В Херсонской области оккупанты применили и зажигательные боеприпасы. Известно, что во время одного из обстрелов погибла женщина.

В Харьковской области захватнические войска ударили по трубопроводу с аммиаком. Местные власти сообщают, что из-за постоянных обстрелов думают о возможности эвакуации детей и людей взрослого возраста из приграничных населенных пунктов.

Ночью в Харькове раздались громкие взрывы. По предварительным данным ОВА, россияне ударили по городу ракетами С-300, есть попадания в двух районах.

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