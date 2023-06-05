Также зафиксировано попадание в интернат.

В понедельник, 5 июня, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонскую область, в результате удара погиб человек.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале. Он отметил, что российские войска прицельным огнем укрыли жилые дома поселка Казацкое. В результате обстрела погибла женщина.

"Также сегодня оккупанты обстреляли Кизомис запрещенными зажигательными боеприпасами. Возник пожар на уже засеянном поле. Часть посевов удалось спасти", - сообщил глава Херсонской ОВА.

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Также он отметил. что весь день "горячо" в Тягинской общине, было попадание в интернат.

Херсонщина сегодня: последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что оккупанты ведут оборонительные действия на Запорожском и Херсонском направлениях.

При этом российские оккупанты нанесли авиационный удар по Бериславу Херсонской области и обстреляли из артиллерии населенные пункты Казацкое, Никольское, Днепровское Херсонской области и Херсон.

Кроме того, российские захватчики проводят массовые рейды в Скадовском районе, разыскивая украинское сопротивление.

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