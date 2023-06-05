На Харьковщине сейчас звучит воздушная тревога, находитесь в укрытиях.

В понедельник, 5 июня, в Харькове прозвучали громкие взрывы.

Это подтвердил мэр города Игорь Терехов в своем официальном Telegram-канале. По словам главы города, Харьков находится под ракетным ударом российских оккупантов. "Харьков под ракетным ударом. Горожане слышат взрывы - прозвучало несколько", - написал он.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о попаданиях в Слободском и Шевченковском районах города.

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"Предварительно - ракеты С-300. На эту минуту информации о пострадавших не поступало. Данные уточняются, профильные службы работают на местах попаданий", - написал он.

Впоследствии Терехов добавил, что зафиксированы "прилеты" в центре и в Слободском районе города. "ГСЧС работает на местах взрывов. По предварительной информации - на данный момент без пострадавших, но обследование оказавшихся под ударом территорий продолжается", - добавил он.

Российские обстрелы Украины: последние новости

Как известно, сегодня российские захватнические войска обстреляли Херсонскую область, применив запрещены зажигательные боеприпасы. В результате одной из атак погибла женщина.

Вечером стало известно, что оккупанты повредили трубопровод с аммиаком в Купянском районе Харьковской области. В областной военной администрации впоследствии сообщили, что наличие аммиака в воздухе отсутствует.

За сутки оккупанты обстреляли 26 населенных пунктов Харьковской области. Во время удара по Балаклее пострадали 8 человек, по меньшей мере один - погиб.

Глава военной администрации Олег Синегубов говорил, что из-за усиления обстрелов местные власти рассматривают возможность принудительной эвакуации детей и людей взрослого возраста из ряда приграничных населенных пунктов.

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