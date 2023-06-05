В области развернут штаб по ликвидации последствий ситуации.

Оккупанты повредили трубопровод с аммиаком в Купянском районе Харьковщины - произошла утечка, сообщает в Telegram глава ОВА Олег Синегубов.

"В Купянском районе российские оккупанты повредили трубопровод с аммиаком. В результате вражеских ударов произошла разгерметизация трубопровода", - заявил Синегубов.

В области развернут штаб по ликвидации последствий ситуации. На месте работают все профильные службы.

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Обо всех деталях местные власти обещают сообщить позже.

Обстрелы Харьковщины 5 июня 2023 года - главное

В понедельник вечером захватчики нанесли новый удар из РСЗО "Смерч" по частному сектору Балаклеи. Известно уже о 9 раненых, 3 из них - в тяжелом состоянии. Еще один человек погиб.

В последнее время захватчики стали чаще обстреливать Харьковскую область. В ОВА думают над возможной принудительной эвакуацией из приграничных населенных пунктов, где ухудшается обстановка.

Согласно вечерней сводке Генштаба, на Купянском направлении в течение суток артиллерийских и минометных обстрелов россиян подверглись Колодезное, Красное первое, Новомлинск, Кутьковка, Двуречная, Западное, Кисловка, Берестово.

Вместе с тем, из-за большого количества убитых российские оккупанты на Купянском направлении в населенных пунктах используют гражданские здания как морги.

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