В последнее время захватчики стали чаще обстреливать Харьковскую область.

Российские оккупанты ударили по Балаклее Харьковской области. Сейчас известно о по меньшей мере одном погибшем, сообщил в Telegram глава ОВА Олег Синегубов.

Тогда как, по данным Синегубова, восемь человек получили ранения. На местах работают профильные службы.

Как замечает "Суспільне" со ссылкой на подтверждение Синегубова, в последнее время захватчики стали чаще обстреливать Харьковщину. В ОВА думают над возможной принудительной эвакуацией из приграничных населенных пунктов, где ухудшается обстановка.

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"За последние сутки у нас было обстреляно 26 населенных пунктов. Это север, северо-восточное направление, Купянское направление. Мы сейчас принимаем решение о возможной принудительной эвакуации для детей и людей взрослого возраста из приграничных населенных пунктов, где мы видим, что военная обстановка ухудшается", - сказал Синегубов.

Освобождение Харьковщины и обстрелы области – главное

8 сентября 2022 года президент Владимир Зеленский подтвердил деоккупацию Балаклеи. Город находился под контролем россиян полгода и был освобожден в ходе осеннего контрнаступления ВСУ на северо-востоке Украины.

Городской голова Иван Столбовой, по информации главы Харьковской ОВА, пошел на сотрудничество с РФ, а затем покинул город - уехал в Россию.

Во время внезапного "налета" украинских сил российские террористы просто бросали свои склады и командные пункты на произвол судьбы.

Как и в других населенных пунктах, в Балаклее силами российских оккупантов и коллаборантов были организованы пыточные для гражданских с проукраинской позицией. К примеру, в феврале 2023 года заочно сообщили о подозрении бывшему правоохранителю, который возглавлял так называемую "народную милицию". Сначала он предоставлял информацию о местных сотрудниках правоохранительных органов, а затем получил должность в карательном силовом органе агрессора.

Вместе с тем, Балаклея и другие населенные пункты Харьковской области продолжают страдать от регулярных обстрелов со стороны оккупантов.

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