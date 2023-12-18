Командир батальона К-2 отметил, что с появлением дронов на фронте все увидели "живучесть наших войск".

Командир батальона К-2 подразделения 54-й ОМБР, майор ВСУ, Герой Украины Кирилл Верес в эфире общенационального телемарафона, рассказал, как готовится к бою с противником, а также о выдающейся роли дронов на фронте.

Зимой стало несколько сложнее воевать. "Но, есть много своих как плюсов, так и минусов. Легче находить врага и врагу холодно", - отметил он.

Участок фронта, который сейчас держит подразделение, находится на Лиманском направлении.

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"Если прямо говорить - это между Спорным и Белогоровкой. Мы охраняем Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. На самом деле, полоса ответственности очень большая. Это не секрет, потому что и враг знает нашу полосу и мы знаем... У нас в батальоне уже появилась своя артиллерия и танки, нет только своей настоящей авиации. Маленькая авиация (дронов - УНИАН) на пульту управления есть, а такой нет. Но для этого есть другие ребята, они с этим хорошо справляются", - акцентировал Верес.

Командир батальона К-2 заметил, что с появлением дронов на фронте все увидели "живучесть наших войск".

"Лично моего подразделения, тех ребят, с которыми я был. Она увеличилась в размерах. Уже можно не ходить за какие-то дальние километры, не ходить на выходы на другую сторону. Раньше мы не знали куда мы шли. Нам нужно было идти делать засады, разведку, доразведку. Это в тысячи раз облегчило нашу жизнь", - подчеркнул Верес.

Сейчас дроны стали более доступны для использования на фронте.

"Раньше наша бригада за ротацию теряла 15 дронов. Это бригада 4 тысячи личного состава. Наше подразделение теряло из них 5-6 и для одного батальона это была неподъемная трата на то время. Теперь, благодаря всей стране и волонтерам, это стал расходный материал. Сейчас используются разные дроны. Это разведывательные дроны-самолеты, ударные, FPV-дроны. Скажем так, 80% того, что есть на вооружении в стране, видимо есть в нашем подразделении", - подчеркнул Верес.

В течение суток украинские защитники используют различные типы дронов для ударов по противнику.

"В день мы работаем FPV-дронами камикадзе. Сейчас уже можно говорить, что работаем дронами-камикадзе, но со сбросами, чтобы они были многоразовые. Это раньше был секрет и мы с некоторыми поставщиками дронов договаривались, что лучше этого не рассказывать, поскольку враг также будет воровать эту технологию и это вернется против нас. Мы и так их (оккупантов - УНИАН) научили воевать, научили использовать дроны. Еще и обучать этой тактике было бы неправильно. Из-за этого мы такого не делали. Сейчас мы используем в день большей частью FPV-дроны камикадзе. А ночью - бомберы, большие дроны, которые несут на себе достаточно большой вес 10 плюс килограммов и на очень большую дальность", - акцентировал Верес.

Командир батальона К-2 отметил, что сейчас российские оккупанты имеют преимущество по количеству FPV-дронов.

"Есть преимущество по двум причинам. Первое, что у них это поставлено на государственные рельсы, прямо штампуют и штампуют их. А второе, у них очень большое преимущество в ночных FPV-дронах, с ночной тепловизионной камерой. У нас это сложно, потому что они намного дороже. Если брать дневной и ночной дрон, то разница цены между ними может быть друг к другу. Поэтому с этим пока трудно, но мы также к этому идем. Просто стране нужно время перестроиться", - акцентировал Верес.

По его словам, насколько возрастает использование дронов в бою, так именно "прямопропорционально растет и система РЭБа для противодействия FPV-дронам врага".

"Сейчас, за крайние два месяца наша страна идет к этому в геометрической прогрессии. Я думаю, через месяц - два этот вопрос будет закрыт полностью, почти для всех. Наши ребята будут гораздо более защищены, чем сейчас. Скажем так, может со 100%, будет где - то 70%", - отметил Верес.

Он добавил, украинские артиллеристы научились настолько искусно сбивать дроны противника, что потом их можно использовать уже против самих российских оккупантов.

"У нас есть штатная артиллерия батальона и есть еще пушки в нашем подразделении. Так получается, что враг очень часто через них летает, около 10-15 FPV-дронов в день. И ребята просто начали их сбивать, но не бесповоротно, потом саперы их разминируют. Где-то около десятка дронов, за прошедшие пару недель, у нас прибавилось. Для понимания, это топовые дроны, которые намного дороже чем те, что у нас есть в большинстве", - подчеркнул Верес.

Также командир батальона У-2 рассказал, что для проведения успешного боя с противником, каждый раз нужно совершенствовать план действий.

"Когда я знаю, что у меня будет бой через два-три часа, я к нему готовлюсь. Придумываем какой-то план и он каждый раз другой. План каждый день нужно хотя бы чем-то дополнять. Потому что враг, если он атакует тебя сегодня, то завтра он сделает все противодействия и исправит все свои ошибки, которые допустил сегодня. Нужно всегда вводить какую-то фишечку. За два-три часа до боя я просто жду, ощущения - я просто пришел в бар, с классными пацанами, на классную перестрелку. Если честно, я уважаю врага. И своих людей учу, что никогда не надо его недооценивать. Уже после боя можно рассказать, но не то, что они слабы, а то, что мы сегодня были более лучшие. Если так думать и каждый день себя мотивировать, и поощрять, и вводить что-то новое, тогда есть очень большие шансы", - резюмировал Верес.

Война в Украине - ситуация на фронте

17 декабря в Минобороны Украины информировали о масштабных потерях российской оккупационной армии на войне против Украины за неделю. Отмечается, что с 11 по 17 декабря Силами обороны было уничтожено около 7250 человек личного состава противника, а также почти 700 единиц военной техники. В частности, 103 танка, 163 боевые бронированные машины и 73 артиллерийские системы.

На линии фронта российские оккупанты прибегают к хитростям, пытаясь защититься от украинских беспилотников. Над позициями враг строит навесы из подручных материалов, чтобы конструкции создавали преграду для сбросов с дронов, а также мешали ударам FPV-дронов. Как отмечают аналитики Defence Express, FPV-дроны не потеряют свою актуальность на поле боя, ведь с их помощью уничтожают как личный состав, так и технику армии РФ.

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