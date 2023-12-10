Бойцы 501 отдельного батальона морской пехоты ВСУ зафиксировали новый вид обустройства окопов российских оккупантов. Захватчики пытаются защитит свои "норы" от украинских дронов.
На обнародованном в Facebook видео запечатлено, что враг над позициями строит навесы из подручных материалов. Аналитики Defence Express отметили, что конструкции создают препятствие для сбросов с дронов, а также мешает ударам FPV-дронов.
При этом оккупанты закрывают окопы даже по бокам. Также россияне активно используют так называемый "окопный РЭБ". Все это значительно усложняет использование беспилотников.
Распространение у врага подобных сооружений повлечет распространение более мощных дронов для сбросов минометных мин. В связи с этим FPV-дроны не потеряют свою актуальность на поле боя. С их помощью уничтожают как личный состав, так и технику армии РФ.
Окопы россиян на фронте - послдение новости
Центр журналистских расследований обнаружил на спутниковых снимках укрепрайон оккупантов – 70-километровый окоп от поселка Семеновка до поселка Мариновка. Министерство обороны Украины высмеяло такое укрепление россиян.
Кроме того, в преддверии контрнаступления ВСУ оккупанты возили по фронту икону "Спаса Нерукотворного", которую российский диктатор Владимир Путин недавно подарил группировке войск "Днепр".