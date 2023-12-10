Отмечается, что даже новые хитрости не спасают россиян.

Бойцы 501 отдельного батальона морской пехоты ВСУ зафиксировали новый вид обустройства окопов российских оккупантов. Захватчики пытаются защитит свои "норы" от украинских дронов.

На обнародованном в Facebook видео запечатлено, что враг над позициями строит навесы из подручных материалов. Аналитики Defence Express отметили, что конструкции создают препятствие для сбросов с дронов, а также мешает ударам FPV-дронов.

При этом оккупанты закрывают окопы даже по бокам. Также россияне активно используют так называемый "окопный РЭБ". Все это значительно усложняет использование беспилотников.

Распространение у врага подобных сооружений повлечет распространение более мощных дронов для сбросов минометных мин. В связи с этим FPV-дроны не потеряют свою актуальность на поле боя. С их помощью уничтожают как личный состав, так и технику армии РФ.

Окопы россиян на фронте - послдение новости

Центр журналистских расследований обнаружил на спутниковых снимках укрепрайон оккупантов – 70-километровый окоп от поселка Семеновка до поселка Мариновка. Министерство обороны Украины высмеяло такое укрепление россиян.

Кроме того, в преддверии контрнаступления ВСУ оккупанты возили по фронту икону "Спаса Нерукотворного", которую российский диктатор Владимир Путин недавно подарил группировке войск "Днепр".

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