В Кураховке под завалами оказался мужчина, продолжается спасательная операция.

Вследствие обстрела Торецка ранения получила семья, в том числе 6-летний ребенок.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Вечером из артиллерии обстреляли Торецк — попали в частный дом и ранили целую семью из трех человек, в том числе 6-летнего ребенка",- сообщил он.

По его словам, оккупанты попали в инфраструктурный объект в Курахово и в дом в Кураховке, где под завалами оказался мужчина, продолжается спасательная операция.

Кириленко также сообщил, что в Авдеевке ночью были единичные "прилеты" в старый город, а под утро — в центр и в район Авдеевского коксохимического завода.

"За ночь россияне нанесли удар по Новодмитровке - повредили лицей и 8 частных домов, без пострадавших. На утро обстрелу подверглась Дружковка — разрушено около 10 частных домов", - отметил Кириленко.

В Очеретинской общине под огнем оказались Пески и Невельское, последствия обстрелов устанавливаются.

Напомним, в Украине возросло количество детей, пострадавших от рук оккупантов. По состоянию на утро 17 августа официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 361. Возросло количество раненых - более 712.

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