Вчера в результате вражеского обстрела Торецка ранен 6-летний мальчик.

В Украине выросло количество детей, получивших ранения в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ.

Об этом в своем Telegram сообщает Офис генерального прокурора.

"Более 1073 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 17 августа официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 361. Возросло количество раненых - более 712", - говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 376, Харьковской - 198, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 60, Херсонской - 55, Запорожской - 40.

Так, 16 августа в результате артиллерийского обстрела врагом г. Торецк Донецкой области ранен 6-летний мальчик.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2328 учреждений образования. Из них 289 разрушены полностью.

Напомним, на Донбассе продолжается массированное наступление россиян военные трижды отбили вражеские штурмы.

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