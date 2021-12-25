Сергей Гармаш отметил, что Москва не предпринимает никаких шагов.

Обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией до конца текущего года вряд ли произойдет. Москва ничего для этого не делает.

Об этом заявил представителя отдельных районов Донецкой области в составе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24".

"Я не вижу никаких действий со стороны Российской Федерации, чтобы это (обмен пленными до конца года, - ред.) могло произойти. Более того, я не вижу сейчас интереса России, чтобы это могло произойти. К сожалению, очень мало шансов", - отметил Гармаш.

По его словам, на данный момент еще есть небольшой шанс, что РФ решит показать США свою готовность к деэскалации и пойдет на обмен пленными. В то же время российская власть пока не проявляли интереса к этому вопросу.

Читайте такжеПентагон предоставит Украине данные по передвижению войск России вблизи границ - СМИ"Но пока никаких признаков этого я не вижу. Более того, на последнем заседании они еще раз подчеркнули, что обмен состоится после полного комплексного политического урегулирования конфликта", - подытожил представитель Донбасса в ТКГ.

Как ранее сообщал УНИАН, 9 декабря украинская сторона инициировала проведение внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

10 декабря Российская Федерация на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе отвергла предложения восстановить режим прекращения огня и привлечь представителей Франции и Германии к работе Совместного центра контроля и координации.

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