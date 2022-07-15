Пол Ури был профессиональным военным, который участвовал в разных боевых конфликтах.

В так называемой "ДНР" умер пленный гражданин Великобритании — профессиональный военный Пол Ури. Боевики сообщили, что причиной гибели стали "болезни и стресс".

РосСМИ со ссылкой на оккупационные органы самопровозглашенной республики сообщили, что солдату "была оказана соответствующая медицинская помощь". Однако он скончался, причем еще 10 июля. Проверить информацию о подобающем поведении с Полом Ури в плену на текущий момент невозможно.

По данным российской стороны, военный попал в плен при попытке прорыва через блокпост террористов "ДНР". Он не входил в число иностранцев, которых незаконно приговорили к смертной казни на территории самопровозглашенной республики.

Напомним, в начале июня в "ДНР" приговорили к смертной казни трех иностранцев, которые защищали Украину в рядах ВСУ. Их зовут Шон Пиннер, Эйден Эслин и Саадун Брагим. Первые двое — британцы, а третий — марокканец.

Согласно заявлениям росСМИ, Пиннера и Эслина взяли в плен при осаде Мариуполя в середине апреля, а Брагима — 12 марта в Волновахе. Каждого из иностранцев обвиняют в наемнической деятельности, хотя все они служили в ВСУ на законных основаниях.

По аналогичным статьям в "ДНР" собираются судить еще двух британцев: волонтера Дилана Хили и воина "Интернационального легиона" Эндрю Хилла. Российские пропагандисты сообщали, что их схватили в Мариуполе и Николаевской области.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс осудила решение боевиков "ДНР" убить трех иностранных добровольцев, которые защищали Украину от оккупантов. Она подчеркнула, что к ним должны относиться, как к военнопленным. Тем временем в РФ предложили Британии вести диалог с "ДНР" для освобождения своих граждан.

В конце июня Эйден Аслин по телефону предупредил близких, что его ждет расстрел. Оккупанты заявили ему, что Великобритания еще не предпринимала никаких попыток вести переговоры, и сказали ждать казни.

Оккупационная администрация "ДНР" в начале июля отменила мораторий на смертный приговор. После этого лидер боевиков Денис Пушилин заявил, что военнопленных иностранцев расстреляют.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: