Трамп не потребовал от Путина уступок по Украине за дизельное соглашение, - ISW

Теперь Трампу будет намного сложнее оложить конец войне в Украине.

США разрешили России поставку дизельного топлива на мировые рынки просто так, не получив взамен каких-либо уступок по поводу Украины.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW). В ISW считают, что разрешение на экспорт российского дизеля увеличит доходы РФ и расширит ее ресурсы для продолжения войны против Украины. А это, следственно, усложнит усилия США по прекращению войны.

Аналитики обратили внимание, что такое решение президента США Дональда Трампа является односторонней уступкой российскому диктатору Владимиру Путину, который ничего не предложил взамен по поводу Украины.

Видео дня

Таким образом, в Институте сделали вывод, что ослабление санкций принесет России экономическую выгоду, не обязав ее пойти на уступки в процессе переговоров об окончании войны против Украины.

Аналитики Института в связи с этим привели такие цифры: в 2025 году на РФ приходилось только 9,5% мирового экспорта дизтоплива, а этим летом Кремль запретил экспорт дизеля из-за последствий украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

Дизельное соглашение Трампа и Путина

О договоренности объявил Трамп после телефонного разговора с Путиным.

По распоряжению Трампа, Минфин США выдал временную лицензию, позволяющую поставлять российское дизельное топливо на мировые рынки.

Трамп заявил, что РФ в ближайшее время поставит на рынки более 300 тыс. тонн дизеля. Еще 500 тыс. тонн, по его словам, должно поступить в ноябре, а впоследствии - еще миллион тонн.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на договоренность Путина и Трампа и отметил, что Украина поддержала бы ослабление санкций только в обмен на энергетическое перемирие на время холодов.

Вас также могут заинтересовать новости: