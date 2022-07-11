С собой фигурант прихватил "бонусный подарок" для врага: информацию по оборонно-мобилизационной работе в Одесской области.

Служба безопасности Украины задержала одесского коллаборанта, который собирался присягнуть террористической организации "ДНР".

Как сообщили в СБУ, контрразведка спецслужбы разоблачила коллаборанта, который пытался сбежать на временно оккупированную территорию и передать боевикам "ДНР" персональные данные военнослужащих ВСУ и информацию о мобилизации в Одесской области.

Злоумышленником оказался одессит, который с началом полномасштабного вторжения России развернул активную пророссийскую деятельность. Прежде всего – установил контакты с руководством террористической организации "ДНР" и представителями "министерства внутренних дел ДНР" и "министерством госбезопасности ДНР".

По заданию кураторов, коллаборационист начал администрировать одну из антиукраинских групп в заблокированной в Украине социальной сети "ВКонтакте", по которой организовал сбор средств для помощи "армии ДНР".

Он размещал сообщения, в которых оправдывалась вооруженная агрессия России, призвал к посягательству на территориальную целостность Украины, превозносил РФ и ее вооруженные формирования, распространял фейки и дискредитировал украинских защитников.

"Впоследствии коллаборант согласился принести присягу террористической организации "ДНР". Для этого планировал выехать на неподконтрольную украинским властям территорию Донецкой области. С собой он прихватил даже "бонусный подарок" для врага: информацию по оборонно-мобилизационной работе в Одесской области", - сказано в сообщении.

Эти данные фигурант получил через свои контакты в местной власти, которые установил ранее.

Как уточнили в пресс-службе, определенные контакты у злоумышленника были, поскольку в прошлом он неоднократно баллотировался в депутаты одного из райсоветов.

"План предателя провалился – сотрудники СБУ задержали его в Запорожье. Это произошло во время многоэтапной спецоперации, которую разработали и реализовали сотрудники Черновицкого управления СБУ, которые "вели" и документировали предателя от самого начала", - сообщили в СБУ.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) и ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее работника Одесского зоопарка наказали за распространение сепаратистских лозунгов. Он признал свою вину во время судебного процесса.

Ему присудили 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Во время испытательного срока он должен прочитать романы Ивана Багряного "Тигроловы", Василия Барки "Желтый князь" и Уласа Самчука "Мария".

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