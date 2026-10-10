В Тибете нашли древний лед времен ледникового периода

Ледник Гулия может раскрыть тайны древнего климата Земли.

На Тибетском нагорье ученые обнаружили лед, возраст которого может превышать 128 тысяч лет. Он сохранился глубоко внутри горного ледника и, предположительно, относится к последнему ледниковому периоду. Находка может помочь исследователям лучше понять климатические изменения, происходившие в регионе на протяжении тысячелетий, сообщает WION.

Как сообщается, обнаружение настолько древнего льда за пределами полярных регионов - редкое событие. Для сравнения, ледяные керны из Анд позволяют изучать климатическую историю примерно за последние 30 тысяч лет. Ледник Гулия может содержать одну из самых продолжительных непрерывных климатических записей, полученных в высокогорной местности.

Ранее считалось, что древнейший лед Гулии сформировался около 12 тысяч лет назад. Однако новое исследование показало, что некоторые его слои могут быть значительно старше.

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Ученые изучили ледяные керны, извлеченные в 1992 и 2015 годах. Несмотря на разницу в 23 года между бурениями, в обоих образцах обнаружили сходные закономерности содержания изотопов кислорода. Это подтвердило достоверность климатических сигналов, сохранившихся во льду, и позволило исключить вероятность того, что результаты связаны лишь с особенностями одного участка бурения.

Чтобы установить возраст льда, исследователи проанализировали радиоактивные изотопы бериллия и хлора. Они также обнаружили следы Лашампского геомагнитного события - значительного изменения магнитного поля Земли, произошедшего около 41 тысячи лет назад.

Затем полученные данные сопоставили с записями изотопов кислорода в пещерных отложениях Тибетского нагорья. Совокупность результатов позволила предположить, что возраст древнейших слоев льда Гулии превышает 128 тысяч лет.

Открытие свидетельствует о том, что крупные высокогорные ледники могли сохраняться при переходе между климатическими эпохами. Изучение этих природных архивов поможет ученым восстановить изменения температуры, атмосферы и окружающей среды в течение нескольких ледниковых циклов.

Ледники в Швейцарии тают с немыслимой силой - что известно

Швейцария за пять лет потеряла 19,4% объема ледникового льда. Только за первые восемь месяцев 2026 года ледники сократились на 5,5%. По данным ученых, из-за жары и нехватки снега их толщина уменьшилась на 2,5-4 метра. Ледники не только тают сверху, но и разрушаются изнутри: потоки воды образуют полости, из-за которых лед обрушивается и распадается. На месте некогда мощных ледяных массивов теперь остаются каменистые пустыни.

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