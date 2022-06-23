Военнопленный смог связаться с семьей.

Британец Эйден Аслин, попавший в плен к "ДНР" и приговоренный "судом" в Донецке к смертной казни, предупредил близких, что его ждет расстрел.

Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

В среду, 23 июня, семья Аслина сообщила, что говорила с ним по телефону. В разговоре он упомянул, что его похитители сказали ему, что его "время уходит".

Также оккупанты сообщили ему, что Великобритания еще не предпринимала никаких попыток вести переговоры и сказали ожидать казни через расстрел.

"Нет слов, просто нет слов, это должно быть худшим кошмаром для всех, когда члену вашей семьи угрожают таким образом. Эйден был очень расстроен, когда сегодня утром позвонил своей матери. Суть в том, что Эйден сказал, что "ДНР" сообщила ему, что никто из Великобритании не вступал в контакт, и что он будет казнен. Я должна верить тому, что сказал нам Эйден, что если "ДНР" не получит никакого ответа, они казнят его. Очевидно, я надеюсь, что это неправда", - сказала Памела Холл, бабушка Аслина.

Приговорены к казни: история взятых "ДНР" в плен британских военных

Как писал УНИАН, 9 июня российские государственные СМИ сообщили, что двое британских граждан, 28-летний Эйден Аслин и 48-летний Шон Пиннер, предстали перед судом на подконтрольной России территории в Донецке, где их признали виновными в наемничестве и совершении действий, направленных на захват власти и свержение так называемого конституционного строя непризнанной псевдореспубликы "ДНР".

Согласно сообщениям, они были приговорены к смертной казни вместе с гражданином Марокко Сааудуном Брахимом.

Аслин и Пиннер были захвачены в плен в осажденном городе Мариуполь в апреле. Это произошло после того, как их подразделение, сдерживавшее российскую армию в течение 48 дней, сдалось.

Аслин — морской пихотинец из Ньюарка, Пиннер — бывший британский солдат Королевского английского полка. Они оба переехали в Украину в 2018 году и подписали военные контракты с украинской армией. Семья Брахима Саадуна сообщила, что он записался контрактником в украинскую армию в 2021 году. Вопреки этому, РФ называет контрактников "наемниками".

Главарь "ДНР" Денис Пушилин усомнился в перспективе их передаче Украине в рамках обмена.

"В первую очередь я должен руководствоваться решением суда, которое было принято. По характеру тех статей, тех правонарушений, которые они совершили, я не вижу оснований и предпосылок для их помилования", - сказал он на прошлой неделе и добавил, что суд "вынес совершенно справедливое наказание" трем бойцам.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что для спасения британцев Великобритания должна вести диалог с "ДНР".

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс осудила решение боевиков "ДНР" убить трех иностранных добровольцев, которые защищали от российских оккупантов Украину. Она подчеркнула, что иностранцы являются военнопленными.

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