По словам террориста, сначала они дождутся решения так называемого "суда"

Боевики "ДНР" приведут в исполнение смертный приговор в отношении захваченных в плен иностранцев, если их апелляцию не удовлетворит так называемый суд. Военнопленных расстреляют.

Об этом заявил главарь "ДНР" Денис Пушилин в эфире "Соловьев. Live".

"Все иностранцы подали на обжалование в апелляционном порядке, ждем заседания суда. Если суд признает соответствующей меру наказания, то тогда будут переданы дела в исполнительную службу для реализации приговора. (Она) предусмотрена через расстрел", - заявил Пушилин.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале июня в "ДНР" приговорили к смертной казни трех иностранцев, которые защищали Украину в рядах ВСУ. Их зовут Шон Пиннер, Эйден Эслин и Саадун Брагим. Первые двое — британцы, а третий — марокканец.

По аналогичным статьям в "ДНР" собираются судить еще двух британцев: волонтера Дилана Хили и воина "Интернационального легиона" Эндрю Хилла.

В свою очередь министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс осудила решение боевиков "ДНР" убить трех иностранных добровольцев, которые защищали Украину от оккупантов. Она подчеркнула, что к ним должны относиться, как к военнопленным.

8 июля в так называемой "ДНР" отменили мораторий на смертную казнь. Теперь оккупационная администрация сможет выносить незаконный приговор в виде лишения жизни.

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