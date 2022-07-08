Оккупационная администрация заявила, что решение "вступило в силу".

В так называемой "ДНР" отменили мораторий на смертную казнь. Теперь оккупационная администрация сможет выносить незаконный приговор в виде лишения жизни.

Соответствующая информация была опубликована в Telegram-канале так называемого "Народного совета ДНР".

"Народный совет отменил мораторий на исполнение смертных приговоров. Данная правовая норма вступит в силу после опубликования", — сообщили в оккупационном органе.

Напомним, в начале июня в "ДНР" приговорили к смертной казни трех иностранцев, которые защищали Украину в рядах ВСУ. Их зовут Шон Пиннер, Эйден Эслин и Саадун Брагим. Первые двое — британцы, а третий — марокканец.

Согласно заявлениям росСМИ, Пиннера и Эслина взяли в плен при осаде Мариуполя в середине апреля, а Брагима — 12 марта в Волновахе. Каждого из иностранцев обвиняют в наемнической деятельности, хотя все они служили в ВСУ на законных основаниях.

По аналогичным статьям в "ДНР" собираются судить еще двух британцев: волонтера Дилана Хили и воина "Интернационального легиона" Эндрю Хилла. Российские пропагандисты сообщали, что их схватили в Мариуполе и Николаевской области.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс осудила решение боевиков "ДНР" убить трех иностранных добровольцев, которые защищали Украину от оккупантов. Она подчеркнула, что к ним должны относиться, как к военнопленным. Тем временем в РФ предложили Британии вести диалог с "ДНР" для освобождения своих граждан.

В конце июня Эйден Аслин по телефону предупредил близких, что его ждет расстрел. Оккупанты заявили ему, что Великобритания еще не предпринимала никаких попыток вести переговоры, и сказали ждать казни.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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