Их обвиняют в "наемнической деятельности".

В пятницу, 1 июня, в "ДНР" предъявили обвинения двум гражданам Великобритании, взятым в плен в Украине.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство "ТАСС".

Сообщается, что захваченным российскими войсками на востоке Украины британцам предъявлены обвинения в "наемнической деятельности". Речь идет о 22-летнем Дилане Хили и 35-летнем Эндрю Хилле. Им вменяют те же статьи, что и троим ранее "осужденным" британцам, которым угрожает смертная казнь.

Как пишет Sky News, захват российскими военным Дилан Хилли был подтвежден несколько недель назад. Тогда Доминик Бирн, соучредитель некоммерческой организации Presidium Network из Великобритании сообщил, что задержаны двое британских волонтеров, которые оказывали гуманитарную помощь в Украине. Вторым волонтером был 45-летний Пол Юри.

По словам Бирна, ни один из задержанных волонтеров не работает в Presidium Network, но организация оказывала им поддержку. Волонтеры, как отметил соучредитель организации, пропали 25 апреля, когда готовили эвакуацию мирных жителей из района к югу от Запорожья.

Спикер Интернационального легиона обороны Украины Дамьен Магру сообщал об исчезновении второго британца, которому выдвинули обвинения, 13 июня. Тогда судьба Эндрю Хилла, члена легиона, не была известна. Впоследствии российские пропагандисты показывали по телевидению Хилла с перевязанной левой рукой и импровизированной повязкой на голове.

Российские пропагандисты утверждают, что Хилл и Хили были были взяты в плен на заводе Ильича в Мариуполе и в Николаевской области.

Приговорены к смертной казни: история взятых "ДНР" в плен британских военных

Как писал УНИАН, 9 июня российские государственные СМИ сообщили, что двое британских граждан, 28-летний Эйден Аслин и 48-летний Шон Пиннер, предстали перед судом на подконтрольной России территории в Донецке, где их признали виновными в наемничестве и совершении действий, направленных на захват власти и свержение так называемого конституционного строя непризнанной псевдореспубликы "ДНР".

Согласно сообщениям, они были приговорены к смертной казни вместе с гражданином Марокко Сааудуном Брахимом.

Аслин и Пиннер были захвачены в плен в осажденном городе Мариуполь в апреле. Это произошло после того, как их подразделение, которое сдерживало российскую армию в течение 48 дней, сдалось.

Аслин - морской пехотинец из Ньюарка, Пиннер - бывший британский солдат королевского английского полка. Они оба переехали в Украину в 2018 году и подписали военные контракты с украинской армией. Семья Брахима Саадуна сообщила, что он записался контрактником в украинскую армию в 2021 году. Несмотря на это, РФ называет контрактников "наемниками".

Главарь "ДНР" Денис Пушилин усомнился в перспективе их передачи Украине во время обмена.

"В первую очередь я должен руководствоваться решением суда, которое было принято. По характеру тех статей, тех правонарушений, которые они совершили, я не вижу оснований и предпосылок для их помиловании", - сказал он и добавил, что суд вынес "абсолютно справедливое наказание" трем бойцам.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс осудила решение боевиков "ДНР" убить трех иностранных добровольцев, которые защищали от российских оккупантов Украину. Она подчеркнула, что иностранцы являются военнопленными.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что для спасения британцев Великобритания должна вести диалог с "ДНР".

На этой неделе Эйден Аслин по телефону предупредил близких, что его ждет расстрел. Оккупанты сказали ему, что Великобритания еще не предпринимала никаких попыток вести переговоры, и сказали ждать казни.

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