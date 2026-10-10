'Позор': сенатор США жестко 'разнес' Трампа из-за дизельного соглашения с Путиным

Американский сенатор Ричард Блументаль обвинил Дональда Трампа в потакании России из-за отмены санкций в отношении российского дизельного топлива.

Американский сенатор Ричард Блументаль раскритиковал решение президента США Дональда Трампа отменить санкции на российское дизельное топливо. Об этом Блументаль написал в своем посте в социальной сети X.

"Решение президента (Дональда Трампа – УНИАН) отменить санкции на российское дизельное топливо – это позор и делает нас соучастниками войны Путина против Украины", – заявил Блументаль.

По словам сенатора, ослабление санкций является попыткой смягчить последствия хаоса, вызванного войной США в Иране. Он утверждает, что от такого решения выиграют лишь экономики Китая и России, а следствием станет гибель еще большего числа мирных украинцев.

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Он также назвал соглашение с российским правителем Владимиром Путиным пятном на репутации США и заявил, что оно противоречит намерениям Конгресса, закрепленным в двухпартийном законопроекте о санкциях. Сенатор призвал Трампа немедленно отменить это решение.

"Это соглашение с диктатором-убийцей является пятном на характере нашей нации, оскорблением памяти Линдси Грэма и прямо противоречит намерениям Конгресса, закрепленным в нашем двухпартийном законопроекте о санкциях. Президент должен немедленно отменить это соглашение", – пишет сенатор.

Отдельно он обратился к американским компаниям, которые могут рассматривать возможность получения прибыли от сотрудничества с Россией, предупредив, что Конгресс будет следить за их действиями.

"Американским компаниям, рассматривающим возможность получения кровавых денег Путина: Конгресс наблюдает", – заявил Блументаль.

Дизельное соглашение Трампа и Путина – что известно

Как сообщал УНИАН, Трамп решил заключить соглашение о дизельном топливе с Россией после того, как президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал шесть требований США прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Зеленский предлагал прекратить атаки при условии, что Россия перестанет наносить удары по украинским электростанциям, однако Трамп отверг эту идею.

Кроме того, СМИ пишут, что представители США на переговорах с украинской делегацией пригрозили прекратить передачу Украине разведданных, если Киев продолжит игнорировать просьбы Трампа прекратить удары по российским НПЗ.

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