Вместе с ним погибли папа, мать, бабушка и два младших брата.

В Сумах во время авиаудара погиб неоднократный чемпион Украины по борьбе самбо Артем Прийменко.

Об этом в Facebook сообщил выпускник факультета физической культуры и спорта СумГПУ им. А. С. Макаренко тренер Евгений Леоненко.

"Сегодня ночью во время авиаударов российскими войсками по жилым районам мирного населения, г. Сумы по улице Роменской погиб Прийменко Артем 2006 г. р. неоднократный чемпион чемпионатов Украины по борьбе самбо", – написал тренер.

При этом он подчеркнул, что вместе с чемпионом погибла вся его семья.

"Наш воспитанник... Наш спортсмен... Вместе с ним погибли папа, мать, бабушка и два младших брата Егор и Кирилл", – уточнил Леоненко, отметив, что это большое горе для семьи самбистов, родственников и для всех.

Как сообщал УНИАН, после 23:00 7 марта вражеские российские самолеты бомбили жилые кварталы в Сумах и Ахтырке, а также уничтожили дома в селе Битица.

"Просто почти в центре города Сумы, на улице Роменской, бомбовое попадание уничтожило несколько домов. Полностью стерты с лица земли. Это частные дома. Есть погибшие. К сожалению, есть погибшие дети. И счет погибших идет уже - более 10 человек", - рассказал председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

На утро стало известно, что в результате авиабомбардировки в Сумах погиб 21 человек, среди них – два ребенка.

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