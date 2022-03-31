По словам президента, "к этому мы готовимся".

Президент Владимир Зеленский заявил, что происходит накопление российских войск для нанесения новых ударов на Донбассе.

Об этом он сказал в видеообращении по итогам 35-го дня войны.

"Есть также слова, которые звучат, о якобы отводе российских войск от Киева и Чернигова, о якобы снижении активности оккупантов на этих направлениях. Мы знаем, что это не отвод, а последствия изгнания, последствия работы наших защитников. Но также видим, что в это же время происходит накопление российских войск для новых ударов на Донбассе", - сказал он.

По словам президента, "к этому мы готовимся".

"Мы никому не верим - ни в какие красивые словесные конструкции. Есть реальная ситуация на поле боя. И сейчас - это главное. Мы ничего не отдадим. И будем бороться за каждый метр нашей земли, за каждого нашего человека", - заявил глава государства.

Отвод войск РФ в киевском и черниговском направлениях: что известно

29 марта стало известно, что Российская Федерация отводит отдельные подразделения из Киевской и Черниговской областей и испытывает проблемы с ротацией и усилением своего войска.

В Генштабе отметили, что "отводом" войск враг хочет создать ложную иллюзию, что отказался от замысла окружить Киев.

Ранее помощник Путина Владимир Мединский заявил о якобы сокращении контингента на киевском и черниговском направлениях. Перед тем в Минобороны РФ утверждали о завершении "первого этапа "спецоперации" и перехода к атакам на Донбассе.

США также фиксировали, что российские силы начали отвод от окраин возле Киева и сосредотачиваются на позициях на юге и востоке Украины.

Министерство обороны США так же предупредило, что нынешний якобы отвод части войск России с Киевского и Черниговского направлений может свидетельствовать о перегруппировке вражеских сил для нанесения нового удара.

Несмотря на это, министерство обороны РФ и представители российской делегации в Стамбуле утверждают, что отвод российских войск на Киевщине и Черниговщине якобы связан с прогрессом на переговорах между Украиной и РФ.