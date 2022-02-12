Украина и в дальнейшем не планирует это делать.

Украина не готовит никаких провокаций на территории аннексированного Крыма и оккупированной части Донбасса, которые могут повлечь полномасштабное вторжение России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге после заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, что Россия якобы готовит возможную провокацию, такую как подрыв опор Крымского моста, чтобы спровоцировать вторжение в Украину.

"Мы слышали про Крымский мост, мы слышали о Чернобыльской станции, мы слышали о территории оккупированных Донецкой и Луганской областей, о других объектах..., чтобы обвинить наших военных, обвинить нашу страну якобы в этих вещах. Еще раз подчеркиваю – мы этими вопросами не занимаемся и заниматься не собираемся. Для нас жизнь человека – это самая высокая ценность, потому что мы являемся демократической страной и не можем пренебрегать жизнью тех или иных людей для решения непонятных для нас вопросов", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины сорвала спецоперацию российских спецслужб, в которой планировалось использовать украинских "титушек" для провокаций в РФ.

СБУ установила, что спецслужбы РФ завербовали трех жителей Киевской области, которые являются выходцами из криминальных кругов. Они получили задание сформировать две группы по пять человек в каждой. Выезд первой был запланирован в ближайшие дни.