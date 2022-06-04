Запасы питьевой воды в городе есть.

В Славянске есть подача электроэнергии, водоснабжение отсутствует почти неделю.

Об этом во время Всеукраинского телемарафона заявил городской голова Славянска Вадим Лях.

"Сегодня у нас уже город с электроэнергией. За электричеством тянутся и другие инфраструктурные проблемы - это отсутствие воды в городе почти неделю. Пытаемся восстановить подачу воды, но подавальные и фильтровальные станции, которые находятся в двух источниках подачи воды на город, находятся за городом в зоне обстрелов, эти поселки постоянно обстреливаются, поэтому выезд туда коммунальщиков затруднен", - сообщил он.

Лях добавил, что на сегодняшний день организован подвоз воды, запасы питьевой воды в городе есть.

Как сообщал УНИАН, по словам мэра Славянска Вадима Ляха, на сегодняшний день в городе остаются еще около 25 тысяч жителей, что составляет 30% от общей численности населения города.

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