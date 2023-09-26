Вечером 25 сентября в Севастополе объявили тревогу, морской и наземный транспорт прекратил движение.

Во время вчерашней воздушной тревоги в Севастополе детей и посетителей Дворца культуры рыбаков выгнали на улицу. Это объяснили тем, что укрытие - "только для сотрудников".

Как пишет Baza, вечером 25 сентября в Севастополе объявили тревогу, морской и наземный транспорт прекратил движение. Часть жителей в это время были в Дворце культуры рыбаков на улице Павла Корчагина. Когда тревога началась, мужчина, представившийся сотрудником пожарной безопасности, выгнал всех посетителей на улицу, в том числе и детей.

В здании было убежище, однако мужчина объяснил, что оно предназначено только для сотрудников ДК. "У вас в своих домах есть укрытие", - объяснил мужчина.

Ситуация в Севастополе - воздушные тревоги

В понедельник вечером в оккупированном Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев.

Кроме того, захватчики перекрыли движение автотранспорта по Крымскому мосту, а также работу морского и наземного общественного транспорта. Тем временем местный паблик "Крымский ветер" писал, что перед объявлением тревоги в городе слышали взрыв.

Позже оккупанты объявили отбой тревоги, однако уже позже появились сообщения о ее возобновлении.

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