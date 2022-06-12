Вероятно, эти четыре ракеты попали в Чортков Тернопольской области.

В сети появилось видео запуска четырех российских крылатых ракет "Калибр" по Украине вечером 11 июня.

Запись, в частности, опубликовал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

Он предполагает, что эти четыре ракеты попали в Чортков Тернопольской области. Именно о таком количестве прилетевших "подарков русского мира" сообщал глава ОВА Владимир Труш накануне.

Напомним, в результате ракетного удара пострадали 22 человека, среди них – дети.

Ранее сообщалось, что Россия пополнила запасы ракет "Калибр" для ударов по Украине с кораблей. А до этого в оперативном командовании "Пивдень" отмечали, что в Черном море в готовности к атакам находятся 4 вражеских ракетных корабля и подводная лодка. Они снаряжены 36 крылатыми ракетами "Калибр".

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