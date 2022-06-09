Ракеты свезли с регионов РФ.

В оккупированный Крым со всей России свезли новую партию крылатых ракет "Калибр".

Об этом рассказал военный эксперт Александр Коваленко в эфире всеукраинского телемарафона.

По его словам, произошло это на прошлой неделе. Ракеты собирали почти из всех регионов и флотов, где они еще оставались.

"Если говорить об обострении (с моря), в первую очередь это угроза ракетных ударов со стороны Черного моря, где сейчас очень серьезная группа российских кораблей… Запас они пополнили, он у них есть, поэтому угроза очень высока именно ракетных ударов", – заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Черном море в готовности к атакам находятся 4 вражеских ракетных корабля и подводная лодка. Они снаряжены 36 крылатыми ракетами "Калибр".

Вас также могут заинтересовать новости: