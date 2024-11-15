В селе на Черниговщине 'засветился' флаг РФ: в ГПСУ объяснили ситуацию

Сегодня в области был обнаружен российский триколор, установленный недалеко от границы на разрушенном мосту через реку Судость.

Российская пропаганда заявила, что диверсионно-разведывательная группа зашла в село Гремяч Черниговской области. Однако, это не соответствует действительности.

Как отмечается в сообщении на сайте Государственной пограничной службы Украины, активность диверсантов за последнее время существенно уменьшилась, впрочем страна-террорист не отказалась от применения ДРГ, в том числе и для проведения психологического воздействия.

"Сегодня украинские защитники на Черниговщине обнаружили российский триколор, который был установлен недалеко от границы на разрушенном мосту через реку Судость. Заявление российских пропагандистов, что ДРГ зашла в село Гремяч, не соответствует действительности", - отметили в ГПСУ.

Видео дня

Пограничники объяснили, что мост, возле которого диверсанты противника "установили свою тряпку, они не переходили".

"Территория, где от границы действовала диверсионная группа, фактически отрезана реками, а в населенных пунктах, которые находятся между реками и границей, никто не проживает. К тому же, из-за постоянного подтопления той территории, там невозможно обустраивать надлежащие фортификационные укрепления", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Силы обороны Украины полностью контролируют это направление и находятся на максимально выгодных позициях, чтобы держать оборону.

"В настоящее время на этом направлении привлечены необходимые дополнительные средства от подразделений Сил обороны Украины и действуют противодиверсионные резервы. Поэтому не стоит поддаваться на информационно-психологическое воздействие противника. Украинские защитники уничтожали и продолжают уничтожать врага и его диверсантов", - отметили в ГПСУ.

Диверсионно-подрывная деятельность РФ

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 15 ноября, Служба безопасности Украины заявила, что при содействии Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского задержала "крота" российской военной разведки (ГРУ), который передавал оккупантам планы спецопераций Сил обороны.

Это подполковник, командир одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ, которого российские оккупанты завербовали еще до начала полномасштабной войны. Весной 2024 года его дистанционно "активировал" кадровый сотрудник ГРУ и определил задачу: передавать планы боевых операций Сил обороны в тылу врага.

Больше всего агрессора интересовали разведданные о диверсионно-разведывательных рейдах украинских спецназовцев за линию фронта, в частности на Запорожском, Херсонском и Крымском направлениях.

Вас также могут заинтересовать новости: